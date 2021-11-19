Altın fiyatları 2021 yılını nasıl kapatacak? İslam Memiş beklentilerini açıkladı

Altın ve Para Piyasları Uzmanı İslam Memiş A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Memiş, 2021 yılında gram altının yüzde 50'ye yakın getiri sağladığını belirterek, "Biraz köpük oluştu. Gram altın için kar satışı gelebilir. Yılsonuna kadar enflasyonu fiyatlayan bir ons altın olabilir" dedi.