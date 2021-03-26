Altın fiyatları dibi gördü mü?

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Eda Karadağ A Para'da altın fiyatları değerlendirdimesinde bulundu. Altın cephesinde net bir hareketten bahsetmenin zor olduğunu ifade ederek, "Geri çekilmelerde 1700 doların altına doğru hareket olabilir. Bunlar son dipler olabilir diye düşünüyorum. Sonrasında dipten dönüş altında başlayabilir" açıklmasında bulundu.