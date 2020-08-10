Altın fiyatları düşecek mi? Karabulut: Trump'ın kaybetme beklentisi oluşursa altına satış dalgası gelir!

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para’da yayına katılarak altın fiyatları hakkında gündem yaratacak ifadeler kullandı. Karabulut, altında daha çok temel hikayeye yani beklentilere bakılması gerektiğini ifade etti. Uzman isim, geleceğe yönelik beklentilerde ‘Dünyada teşvik paketleri devam edecek mi, ABD’deki seçim ne olacak, ekonomiler kapanacak mı’ konularının öne çıktığını belirterek, “Trump yönetiminin kaybedecek beklentisi hakim olması yani büyük bir riskin ortadan kalkması halinde altın fiyatlarına bir satış dalgası gelebileceğini düşünüyorum” dedi.