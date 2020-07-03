Altın fiyatları düşecek mi? Uzmanından altın yorumu geldi!

Türk halkı hız kesmeden altın fiyatları araştırmaya devam ediyor. Yatırımcılar, "Altın fiyatları ne olacak", "Altında yükseliş sürecek mi?", "Altın düşecek mi" gibi sorulara yanıt ararken Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan, A Para'da altın fiyatlarını yorumladı. Taştan, 2020’nin ilk 6 ayındaki altının ivmesinin hız kaybedebileceğinin altını çizerek, “Ancak ana tredin çok fazla bozulduğu kanısında değilim” dedi.