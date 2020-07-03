Altın fiyatları düşecek mi? Uzmanından altın yorumu geldi!
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OTOMATİK OYNAT
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Altın fiyatları düşecek mi? Uzmanından altın yorumu geldi! 03.07.2020 | 12:11
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Enflasyon verisi piyasalara nasıl yansıyacak? 03.07.2020 | 11:53
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Şener: Büyümede hızlı bir ivmelenme bekliyoruz 03.07.2020 | 11:46
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Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı! 03.07.2020 | 10:29
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Borsa İstanbul'da direnç destek seviyeleri neler? 03.07.2020 | 09:09
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Dolar zayıflarsa piyasalar nasıl etkilenir? 02.07.2020 | 16:18
02:31
Banka hisseleri ne zaman yükselecek? 02.07.2020 | 16:11
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Borsalar neyi fiyatlıyor? Borsa İstanbul yükselişini sürdürecek mi? 02.07.2020 | 15:13
02:13
Ekonomik toparlanma petrol fiyatlarına nasıl yansır? 02.07.2020 | 13:19
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Taylan: Dünya borsaları bozulsa bile Borsa İstanbul pozitif ayrışacak 02.07.2020 | 12:26
01:16
PMI verileri neyi işaret ediyor? 02.07.2020 | 11:19
07:21
Borsa İstanbul yükseliş trendini koruyacak mı? 01.07.2020 | 16:57
02:12
Nakitte kalmak doğru mu? Yatırımcı ne yapmalı? 01.07.2020 | 17:19
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Erten: Tedbirler borsada yaşanacak kayıpları engelledi 01.07.2020 | 16:42
02:49
Ekonomiler ikinci dalgaya hazır mı? 01.07.2020 | 13:20
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Borsa İstanbul'da beklenti ne? 01.07.2020 | 12:54
09:51
Altın yükselişini sürdürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? 01.07.2020 | 12:49
Türk halkı hız kesmeden altın fiyatları araştırmaya devam ediyor. Yatırımcılar, "Altın fiyatları ne olacak", "Altında yükseliş sürecek mi?", "Altın düşecek mi" gibi sorulara yanıt ararken Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan, A Para'da altın fiyatlarını yorumladı. Taştan, 2020’nin ilk 6 ayındaki altının ivmesinin hız kaybedebileceğinin altını çizerek, “Ancak ana tredin çok fazla bozulduğu kanısında değilim” dedi.