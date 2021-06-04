Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Tahvil faizlerini etkileyecek esas göstergenin enflasyon olduğunu vurgulayan Mutlu, “Enflasyon ve tahvil faizleri arasında bir çelişki yaşanması durumunda güvenli liman etiketine sahip altın talebi artar” dedi.