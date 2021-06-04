Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
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OTOMATİK OYNAT
02:24
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 04.06.2021 | 14:23
03:37
Fed sıkılaştırma hamlesini ne zaman yapacak? 04.06.2021 | 14:15
01:46
Mustafa Keskintürk: Merkez Bankası’ndan erken bir faiz indirimi beklemiyoruz 04.06.2021 | 13:56
03:42
Soner Kuru: Enflasyon riski yılın kalanınca sürecek 04.06.2021 | 13:50
03:46
Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gidecek mi? 03.06.2021 | 16:16
04:31
Gram altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 03.06.2021 | 16:12
03:54
Borsa İstanbul’da banka ve sanayi hisselerinde yön ne olacak? 03.06.2021 | 11:53
02:19
Tufan Deriner: Faiz indirimi görmek için erken 03.06.2021 | 11:22
01:59
Ekonomist Taha Melis Arvas: Pandemi etkisi Çin’de yok oldu 03.06.2021 | 11:32
04:40
TÜİK açıkladı: Mayıs ayı enflasyon oranı beklentilerin altında 03.06.2021 | 10:11
02:50
Altın için fiyatları yön ne olacak? Şirin Sarı: Gram altın daha dengeli 01.06.2021 | 12:45
02:54
Normalleşme Borsa İstanbul’da hangi hisselere yarayabilir? 01.06.2021 | 12:41
02:13
Eda Karadağ: Banka hisselerinde dipten dönüş başladı 01.06.2021 | 12:39
03:44
Fed piyasalara ne mesaj verecek? 01.06.2021 | 12:21
02:28
Cem Tözge: Borsa İstanbul’da 1400 seviyesi önemli destek haline geldi 01.06.2021 | 12:16
01:23
Stratejist Mustafa Aşkın: Türkiye çeyreksel bazda V tipi toparlanmayı yaptı 01.06.2021 | 12:13
01:04
Mevduat faizi için stopaj indirimi süresi 2 ay uzatıldı 01.06.2021 | 09:34
02:13
Özlem Bayraktar Gökşen: Mayıs enflasyon verisi kritik olacak 31.05.2021 | 15:06
01:47
Petrol fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 31.05.2021 | 14:57
03:17
Arda Coşar: Banka hisseleri sanayiden pozitif ayrışabilir 31.05.2021 | 14:54
İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Tahvil faizlerini etkileyecek esas göstergenin enflasyon olduğunu vurgulayan Mutlu, “Enflasyon ve tahvil faizleri arasında bir çelişki yaşanması durumunda güvenli liman etiketine sahip altın talebi artar” dedi.