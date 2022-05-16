Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Cüneyt Paksoy: Altın Fed duvarına çarptı

Stratejist Cüneyt Paksoy, A Para'da yayına katılarak altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Uzman isim, altın için güvenli liman özelliğinin şimdilik ikinci planda kaldığına dikkat çekerek, "Altın fiyatları teknik olarak düzeltme sürecini kuvvetli yaşıyor. Önünde kısa vadede agresif bir Fed blokajı var" dedi.