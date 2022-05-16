Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Cüneyt Paksoy: Altın Fed duvarına çarptı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:35
14:00
08:34
Son Dakika: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video 05.05.2022 | 10:12
01:00
Mayıs ayı Fed faiz kararı ne olacak? 'Resesyon' mu 'Enflasyon' mu? 01.05.2022 | 10:54
35:12
Bakan Nureddin Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğiz 15.04.2022 | 16:02
02:09
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte altın için beklentiler 15.04.2022 | 13:01
02:01
Dolar endeksindeki seyir borsaları nasıl etkiliyor? 15.04.2022 | 12:24
03:58
Borsalarda Mayıs ayında kar satışları derinleşir mi? 15.04.2022 | 12:28
02:56
Borsa İstanbul'da banka hisseleri için yükseliş sürecek mi? 15.04.2022 | 12:08
04:48
Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verdi? 14.04.2022 | 14:59
04:25
SON DAKİKA | Merkez Bankası Nisan 2022 faiz kararı belli oldu 14.04.2022 | 14:13
39:01
03:45
SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: İşsizlik Şubat'ta geriledi 11.04.2022 | 10:36
01:54
03:31
ABD ekonomosinde resesyon riski var mı? 06.04.2022 | 11:56
03:47
03:29
03:29
Fed Mayıs ayında ne kadar faiz artıracak? 06.04.2022 | 11:43
14:47
Tüm zamanların Mart ayı ihracat rekoru kırıldı 04.04.2022 | 12:36
Stratejist Cüneyt Paksoy, A Para'da yayına katılarak altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Uzman isim, altın için güvenli liman özelliğinin şimdilik ikinci planda kaldığına dikkat çekerek, "Altın fiyatları teknik olarak düzeltme sürecini kuvvetli yaşıyor. Önünde kısa vadede agresif bir Fed blokajı var" dedi.