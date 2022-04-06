Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Doğukan Çiçek: Altın baskı altına girebilir

Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Rusya Ukrayna Savaşı ile beraber artan risk ortamında altının güvenli liman olma özelliği ile öne çıktığına vurgu yapan uzman isim, "Enflasyon faiz artırımı ile çözülecek mi, bunu görmemiz gerek. Burada önemli olan nokta o. İlerleyen dönemde altın merkez bankalarının kararları ile baskı altına girebilir" dedi.