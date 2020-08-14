Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Paksoy: Süreci virüs belirliyor

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da altın fiyatlarının seyrini değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. Paksoy, altın fiyatlarında 2000 dolar seviyesinin kritik olduğunu ifade ederek, “Altın fiyatlarında süreci belirleyecek olan virüsün kendisi” dedi.