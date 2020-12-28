Video Ekonomide Bugün Altın fiyatları düşüşünü sürdürecek mi? Keskintürk: 2021’de ons altını çok konuşacağız

Altın fiyatları düşüşünü sürdürecek mi? Keskintürk: 2021’de ons altını çok konuşacağız

Altın fiyatları düşüşünü sürdürecek mi? Keskintürk: 2021’de ons altını çok konuşacağız
28.12.2020 | 09:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Asgari ücret 2021 belli oldu! Asgari ücret zammı ne kadar oldu? 09:58
Asgari ücret 2021 belli oldu! Asgari ücret zammı ne kadar oldu? 28.12.2020 | 12:00
Dolar kuru için düşüş sürecek mi? Ürkün: Aşağı yönlü beklentimi koruyorum 03:11
Dolar kuru için düşüş sürecek mi? Ürkün: Aşağı yönlü beklentimi koruyorum 28.12.2020 | 10:17
Stratejist Yeliz Karabulut: Emtialar 2021 yılının konusu olacak 05:11
Stratejist Yeliz Karabulut: Emtialar 2021 yılının konusu olacak 28.12.2020 | 09:57
Altın fiyatları düşüşünü sürdürecek mi? Keskintürk: 2021’de ons altını çok konuşacağız 02:09
Altın fiyatları düşüşünü sürdürecek mi? Keskintürk: 2021’de ons altını çok konuşacağız 28.12.2020 | 09:51
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 2021 beklentileri neler? 03:25
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 2021 beklentileri neler? 28.12.2020 | 09:48
Baki Atılal: 2021 yılı emtiaların yılı olacak 04:19
Baki Atılal: 2021 yılı emtiaların yılı olacak 25.12.2020 | 14:43
2021 yılı altın fiyatları beklentileri! Toktay: Altın fiyatları kendi iç dinamikleriyle hareket edebilir 01:45
2021 yılı altın fiyatları beklentileri! Toktay: Altın fiyatları kendi iç dinamikleriyle hareket edebilir 25.12.2020 | 13:06
Arzu Toktay: Eurodaki yükseliş dolardaki zayıf seyrin etkisiyle oldu 02:35
Arzu Toktay: Eurodaki yükseliş dolardaki zayıf seyrin etkisiyle oldu 25.12.2020 | 13:03
Ekonomist Belgin Maviş: Enflasyon hedeflemesi güveni beraberinde getirir 04:59
Ekonomist Belgin Maviş: Enflasyon hedeflemesi güveni beraberinde getirir 25.12.2020 | 13:00
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: 2021'in ortalarında petrolde 60 dolarları konuşabiliriz 02:32
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: 2021'in ortalarında petrolde 60 dolarları konuşabiliriz 25.12.2020 | 12:52
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Merkez Bankası piyasaların önüne geçti 04:25
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Merkez Bankası piyasaların önüne geçti 25.12.2020 | 12:51
Onurcan Bal: Covid-19 tedbirleri AB ve İngiltere’yi Brexit’te anlaşmaya itti 02:01
Onurcan Bal: Covid-19 tedbirleri AB ve İngiltere’yi Brexit’te anlaşmaya itti 25.12.2020 | 12:45
Merkez Bankası faiz kararı piyasalara nasıl yansıyacak? 02:49
Merkez Bankası faiz kararı piyasalara nasıl yansıyacak? 24.12.2020 | 16:05
Serkan Gönençler: Merkez Bankası faiz kararını fiyat istikrarı önceliğine dayanarak aldı 01:12
Serkan Gönençler: Merkez Bankası faiz kararını fiyat istikrarı önceliğine dayanarak aldı 24.12.2020 | 16:03
Prof. Dr. Abuzer Pınar: Üreten sektörlerin harekete geçebilmesi için kurda bir istikrar lazım 02:31
Prof. Dr. Abuzer Pınar: Üreten sektörlerin harekete geçebilmesi için kurda bir istikrar lazım 24.12.2020 | 15:59
SON DAKİKA! Kritik faiz kararı açıklandı! Merakla beklenen açıklama Merkez Bankası'ndan geldi 03:18
SON DAKİKA! Kritik faiz kararı açıklandı! Merakla beklenen açıklama Merkez Bankası'ndan geldi 24.12.2020 | 14:10
Borsa İstanbul’da hangi hisseler 2021’de öne çıkabilir? 02:30
Borsa İstanbul’da hangi hisseler 2021’de öne çıkabilir? 24.12.2020 | 11:52
Borsa İstanbul'a yabancı ilgisi sürecek mi? 02:34
Borsa İstanbul'a yabancı ilgisi sürecek mi? 24.12.2020 | 11:47
Altın fiyatları için senaryolar neler? Altın düşecek mi yükselecek mi? 01:27
Altın fiyatları için senaryolar neler? Altın düşecek mi yükselecek mi? 24.12.2020 | 11:39
Faiz kararı piyasaları nasıl etkiler? 02:06
Faiz kararı piyasaları nasıl etkiler? 24.12.2020 | 11:30

A1 Capital Strateji Müdürü Mustafa Keskintürk A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ons altın fiyatları için kısa vadede düşüşün devam edebileceğini ifade eden Keskintürk, “2021 senesinde ons altını çok konuşuyor olacağız” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA