Altın fiyatları düşüşünü sürdürecek mi? Keskintürk: 2021’de ons altını çok konuşacağız
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A1 Capital Strateji Müdürü Mustafa Keskintürk A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ons altın fiyatları için kısa vadede düşüşün devam edebileceğini ifade eden Keskintürk, “2021 senesinde ons altını çok konuşuyor olacağız” dedi.