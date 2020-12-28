Altın fiyatları düşüşünü sürdürecek mi? Keskintürk: 2021’de ons altını çok konuşacağız

A1 Capital Strateji Müdürü Mustafa Keskintürk A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ons altın fiyatları için kısa vadede düşüşün devam edebileceğini ifade eden Keskintürk, “2021 senesinde ons altını çok konuşuyor olacağız” dedi.