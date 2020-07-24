Altın fiyatları hafta boyunca rekor kırdı! Yükseliş sürecek mi?
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Altın hafta boyunca her gün yeni bir rekor kırdı. Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan, A Para’da son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altın fiyatlarını değerlendirdi. Bircan, ons altında yükselişlerin devam etmesiyle gram altının da yükselişinin tetiklendiğini ifade ederek, “Teşvik paketlerinin devam edecek olması, salgına dair azalmanın piyasalarda görülmemiş olması, ABD-Çin gerilimi ile ons altında yükseliş devam edebilir” dedi.