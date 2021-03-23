Altın fiyatları için 3 kritik başlık!

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da altın fiyatları üzerine açıklamalarda bulundu. ABD açıklanan mali teşvik paketiyle beraber ons altında bir dengelenme olduğunu ifade ederek, "Ons altın için aşı haberleri, ABD'deki enflasyon ve tahvil faizleri yön belirleyeci olacak" dedi.