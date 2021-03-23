Altın fiyatları için 3 kritik başlık!
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OTOMATİK OYNAT
01:42
Altın fiyatları için 3 kritik başlık! 23.03.2021 | 15:40
01:58
Emre Çayırlı: Avrupa ABD kadar pozitif toparlanma göstermiyor 23.03.2021 | 12:21
01:45
Ekonomist Belgin Maviş: Geri çekilmeler alım fırsatı olacaktır 23.03.2021 | 12:15
02:17
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Altın fiyatlamasında öne çıkan gelişmeler neler? 22.03.2021 | 15:32
03:15
Stratejist Cüneyt Paksoy: Ons altın sıkışma bandında 22.03.2021 | 15:20
03:25
Barış Ürkün: ABD-Çin arasındaki gerginlik devam edebilir 22.03.2021 | 15:12
03:55
Borsa İstanbul'da hisse senedi tercihleri nasıl şekillenecek? 22.03.2021 | 11:16
03:18
Küresel piyasalarda tahvil faizleri gerginliği 22.03.2021 | 11:08
01:13
Mustafa Keskintürk: Altın bayrak formasyonu oluşturuyor 22.03.2021 | 11:03
06:39
03:10
Şirin Sarı: Gram altın fiyatları için 385-400 seviyesi önemli destek 19.03.2021 | 16:47
04:32
02:36
Dolar yeniden 7 liranın altına gelir mi? 19.03.2021 | 12:03
03:11
SON DAKİKA: Dolar kuru sert düştü! Dolar düşüşünü sürdürecek mi? | Video 19.03.2021 | 11:51
07:07
Faiz adımı piyasaya nasıl yansıdı? 19.03.2021 | 11:47
02:00
Edward Moya: Altın fiyatları için yükselişler görebiliriz 19.03.2021 | 11:41
04:07
Stratejist Cüneyt Paksoy: Merkez Bankası güçlü bir adım attı 18.03.2021 | 15:35
01:14
Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verdi? 18.03.2021 | 15:22
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da altın fiyatları üzerine açıklamalarda bulundu. ABD açıklanan mali teşvik paketiyle beraber ons altında bir dengelenme olduğunu ifade ederek, "Ons altın için aşı haberleri, ABD'deki enflasyon ve tahvil faizleri yön belirleyeci olacak" dedi.