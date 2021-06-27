Altın fiyatları için öne çıkan gelişmeler neler?

İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu A Para’da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Mutlu, Fed üyelerinin bazılarının ‘Şahin’ bazılarının da ‘Güvercin’ duruşunun sürdüğünü ve bu durumun piyasaların kafasını karıştırdığını ifade ederek, “Altın enflasyon ile kendine yön belirleyecek” dedi.