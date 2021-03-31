Altın fiyatları için önemli gelişmeler neler?
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OTOMATİK OYNAT
04:18
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde beklentiler neler? 31.03.2021 | 15:58
02:34
Altın fiyatları için önemli gelişmeler neler? 31.03.2021 | 15:51
03:56
Emre Çayırlı: Borsa İstanbul'da 1430 puan seviyesi önemli 31.03.2021 | 12:49
07:32
Ekonomist Belgin Maviş: Borsanın hikayesi yeni halka arzlar 31.03.2021 | 12:47
02:19
02:19
Onurcan Bal: ABD'deki harcama paketi enflasyon endişelerini alevlendirebilir 31.03.2021 | 12:23
02:54
Borsa İstanbul'da banka hisseleri yükselecek mi? 30.03.2021 | 16:11
03:32
Şirin Sarı: Gümüş altına göre güçsüz kaldı 30.03.2021 | 16:07
02:44
Naeem Aslam: Piyasalarda sektörlerde rotasyon var 30.03.2021 | 15:59
06:25
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da bu alım seviyesi son derece cazip 30.03.2021 | 12:47
03:27
Arda Coşar: Borsa İstanbul'un 1330 seviyesinin üzerinde kalması önemli 30.03.2021 | 12:42
03:54
02:29
Dr. Tolga Dağlaroğlu: Fed'den sürpriz bir sıkılaştırma gelebilir 30.03.2021 | 10:48
04:29
04:15
SON DAKİKA: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? | Video 29.03.2021 | 16:37
04:07
Borsa İstanbul’da yükseliş için önemli seviyeler neler? 29.03.2021 | 12:39
03:10
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu piyasalara ne mesaj verdi? 29.03.2021 | 12:27
02:28
03:38
Borsa İstanbul’da sektörlerde beklentiler neler? 29.03.2021 | 12:18
Stratejist Mustafa Aşkın A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Aşkın, altın fiyatları için dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin baskı unsuru yarattığını belirterek, "Yatırımcıların sabırlı olması gereken bir dönem. Tahminim orta vadede ons altında 1800 dolarlar görülecek" dedi.