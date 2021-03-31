Altın fiyatları için önemli gelişmeler neler?

Stratejist Mustafa Aşkın A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Aşkın, altın fiyatları için dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin baskı unsuru yarattığını belirterek, "Yatırımcıların sabırlı olması gereken bir dönem. Tahminim orta vadede ons altında 1800 dolarlar görülecek" dedi.