Altın fiyatları için önemli teknik seviyeler neler?
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OTOMATİK OYNAT
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Altın fiyatları için önemli teknik seviyeler neler? 25.06.2021 | 14:06
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Bakan Elvan: Yüzde 20 düzeyinde büyüme bekliyoruz 25.06.2021 | 10:55
04:05
Enver Erkan: Sanayinin hikayesi ekonomik açılmayla ilgili olacak 23.06.2021 | 12:48
02:52
Borsa İstanbul'da yön ne olacak? Kritik teknik seviyeler neler? 23.06.2021 | 12:45
06:50
Özlem Bayraktar Gökçen: Daha şahin bir süreçteyiz 21.06.2021 | 16:51
03:03
Ekonomist Belgin Maviş: VIX endeksi yol haritasını belirleyecek 21.06.2021 | 16:47
02:32
Stratejist Yeliz Karabulut: Faiz artırımı 2022’de olabilir 21.06.2021 | 16:14
02:10
Petrol fiyatları için yön ne olacak? 20.06.2021 | 08:51
04:56
Kanal İstanbul borsaya nasıl yansıyor? 20.06.2021 | 08:47
03:45
Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı 17.06.2021 | 14:18
05:17
Altın fiyatları için hangi gelişmeler öne çıkıyor? 16.06.2021 | 14:08
04:58
Barış Ürkün: Fed güvercin olursa altın yükselebilir 16.06.2021 | 14:04
04:00
Enver Erkan: Fed’in görüşleri piyasada ağırlık kazandı 16.06.2021 | 13:55
02:06
Gram altın fiyatları için alım satım seviyeleri neler? 15.06.2021 | 14:14
02:41
Dolar endeksinde yön ne olacak? 15.06.2021 | 14:08
02:57
Cem Tözge: Fed’in söylemlerinde ciddi bir değişiklik görebiliriz 15.06.2021 | 14:03
02:08
Fed ‘Şahin mesajlar’ verir mi? 15.06.2021 | 14:00
04:10
Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları için beklentiler neler? 14.06.2021 | 16:37
05:16
Fed’den yeni adım gelir mi? 14.06.2021 | 12:59
Stratejist Selçuk Gönençler A Para’da altın fiyatları üzerine teknik değerlendirmelerde bulundu. Gönençler, 1680 doların altı görülmedikçe ons tarafında yükselişlerin sürebileceğini ifade ederek, “Ons altında, 1700 dolarlara kadar yaşanabilecek bir düşüş uzun vadede mükemmel bir alım fırsatı” dedi.