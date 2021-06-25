Altın fiyatları için önemli teknik seviyeler neler?

Stratejist Selçuk Gönençler A Para’da altın fiyatları üzerine teknik değerlendirmelerde bulundu. Gönençler, 1680 doların altı görülmedikçe ons tarafında yükselişlerin sürebileceğini ifade ederek, “Ons altında, 1700 dolarlara kadar yaşanabilecek bir düşüş uzun vadede mükemmel bir alım fırsatı” dedi.