Video Ekonomide Bugün Altın fiyatları için orta vadeli beklentiler neler?

Altın fiyatları için orta vadeli beklentiler neler?

Altın fiyatları için orta vadeli beklentiler neler?
24.09.2021 | 09:56

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Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Faiz ve varlık azaltımı faktörlerinin altın fiyatları üzerinde baskı yarattığını ifade eden Çiçek, “Ancak orta vadede enflasyondan korunma güdüsüyle yatırımcılar altını tercih edebilir” diye konuştu.

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