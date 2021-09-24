Altın fiyatları için orta vadeli beklentiler neler?

Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Faiz ve varlık azaltımı faktörlerinin altın fiyatları üzerinde baskı yarattığını ifade eden Çiçek, “Ancak orta vadede enflasyondan korunma güdüsüyle yatırımcılar altını tercih edebilir” diye konuştu.