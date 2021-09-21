Video Ekonomide Bugün Altın fiyatları için yön ne olacak?

Altın fiyatları için yön ne olacak?

Altın fiyatları için yön ne olacak?
21.09.2021 | 16:21

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OTOMATİK OYNAT

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Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para'da yayına katılarak altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ons altın tarafında teknik endişelerin olduğunui ifade eden Erzegen, "Onsun 1770 doların altında kalınmasıyla pozisyon azaltmalar güçlenebilir" dedi.

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