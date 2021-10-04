Altın fiyatları için yön ne olacak? Kasım ayı Fed toplantısına dikkat!

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para'da altın fiyatları üzerine yorumlar yaparak piyasaların gündemini değerlendirdi. Paksoy, ons altın için 1650-1726 bandının çalışan destek olduğunu vurgulayarak, "Altın tarafında sıkışma devam ediyor. Kasım ayı Fed toplantısına kadar sıkışma yukarı ya da aşağı bir tarafa kırılabilir" dedi.