Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:38
Altın fiyatları için yön ne olacak? Kasım ayı Fed toplantısına dikkat! 04.10.2021 | 12:33
01:36
Stratejist Yeliz Karabulut: Dolar endeksi 97 seviyesine yönelebilir 04.10.2021 | 12:18
02:53
Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu 04.10.2021 | 11:51
01:45
03:18
15:23
SON DAKİKA: Türkiye ihracatta kritik eşiği aştı 01.10.2021 | 16:24
22:17
27:04
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 120 milyar doları aştı 28.09.2021 | 14:35
11:51
09:42
07:33
SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu: Kitle fonlaması düzenlemesi tamamlandı 28.09.2021 | 11:39
13:02
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: Finansal inovasyonu teşvik edeceğiz 28.09.2021 | 11:35
08:08
SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu: 2021'de 38 halka arz ile rekor kırıldı 28.09.2021 | 11:19
29:54
02:12
01:14
01:53
02:22
Borsa İstanbul'da son çeyrekte hangi hisseler öne çıkacak? 24.09.2021 | 10:37
01:46
02:17
Altın fiyatları için orta vadeli beklentiler neler? 24.09.2021 | 09:56
Stratejist Cüneyt Paksoy A Para'da altın fiyatları üzerine yorumlar yaparak piyasaların gündemini değerlendirdi. Paksoy, ons altın için 1650-1726 bandının çalışan destek olduğunu vurgulayarak, "Altın tarafında sıkışma devam ediyor. Kasım ayı Fed toplantısına kadar sıkışma yukarı ya da aşağı bir tarafa kırılabilir" dedi.