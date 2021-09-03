Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? İslam Memiş kritik tarihi açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. 1800 dolar seviyesinden uzaklaşmak istemeyen bir ons altının söz konusu olduğunu belirten Memiş, "Altın fiyatları için asıl yön kırılması Fed'in Eylül toplantısı sonrası olabilir" dedi.