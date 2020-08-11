Altın fiyatları sert düşüş için sinyal mi verdi?

Altın fiyatlarında tarihi zirvelerin ardından son günlerde gevşeme hareketi izleniyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatları hakkında A Para’da değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatlarında düzeltmenin başladığını ifade ederek, “1917-1920 dolar banına kadar geri çekilme gayet makul olur. Bu seviyelerin üzerinde kaldıkça uzun vade için pozitif görünüm devam edecektir” dedi.