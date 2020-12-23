Altın fiyatları yön arıyor! Altın düşecek mi yükselecek mi?

A Para’da yayına katılan İntegral Menkul Değerler Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, altın fiyatlarını değerlendirdi. Özer, Covid-19 vaka artışlarının sürdüğünü ve piyasalarda ciddi bir likidite olduğunu belirterek, “Orta ve uzun vadede ons altında yön yukarı olabilir” dedi.