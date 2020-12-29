Altın fiyatları yön arıyor! Altında kritik seviyeler neler?
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OTOMATİK OYNAT
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Altın fiyatları yön arıyor! Altında kritik seviyeler neler? 29.12.2020 | 13:02
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Arda Coşar: 2021’de ABD’deki görev değişimi piyasaların gündeminde olacak 29.12.2020 | 12:25
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Petrol fiyatları yükselecek mi? 2021 beklentileri neler? 28.12.2020 | 15:13
09:58
Son dakika...Asgari ücret 2021 belli oldu! Asgari ücret zammı ne kadar oldu? 28.12.2020 | 12:00
03:11
Dolar kuru için düşüş sürecek mi? Ürkün: Aşağı yönlü beklentimi koruyorum 28.12.2020 | 10:17
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Stratejist Yeliz Karabulut: Emtialar 2021 yılının konusu olacak 28.12.2020 | 09:57
02:09
03:25
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 2021 beklentileri neler? 28.12.2020 | 09:48
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Baki Atılal: 2021 yılı emtiaların yılı olacak 25.12.2020 | 14:43
01:45
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Arzu Toktay: Eurodaki yükseliş dolardaki zayıf seyrin etkisiyle oldu 25.12.2020 | 13:03
04:59
Ekonomist Belgin Maviş: Enflasyon hedeflemesi güveni beraberinde getirir 25.12.2020 | 13:00
02:32
04:25
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Merkez Bankası piyasaların önüne geçti 25.12.2020 | 12:51
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Onurcan Bal: Covid-19 tedbirleri AB ve İngiltere’yi Brexit’te anlaşmaya itti 25.12.2020 | 12:45
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Merkez Bankası faiz kararı piyasalara nasıl yansıyacak? 24.12.2020 | 16:05
İnfo Yatırım Stratejisti Hüseyin Akseki A Para’da değerli metallerin seyrini değerlendirdi. Ons altında yükselişin devamı için 1900 dolar seviyesi üzerindeki kapanışlar gerektiğini ifade ederek, “Gram altın tarafında 420 lira seviyesine dikkat kesilmek lazım” dedi.