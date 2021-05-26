Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Yusuf Kavak: Baz senaryo Fed’in atacağı adımlar
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Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, A Para’da altın fiyatlarında yaşanan yükselişi masaya yatırdı. Kavak, ekonomilerin toparlanacağı ve parasal sıkılaşma beklentisi oluşursa altında satış görülebileceğini ifade ederek, “Altın fiyatları için baz senaryo Fed’in atacağı adımlar” dedi.