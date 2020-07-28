Video Ekonomide Bugün Altın fiyatlarında hareketlilik arttı! Altında ibre tersine döner mi? Altın fiyatları düşecek mi?

Altın fiyatlarında hareketlilik arttı! Altında ibre tersine döner mi? Altın fiyatları düşecek mi?

Altın fiyatlarında hareketlilik arttı! Altında ibre tersine döner mi? Altın fiyatları düşecek mi?
28.07.2020 | 13:44

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Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, son günlerde yükseliş trendini güçlendirerek tüm zamanların tarihi zirvelerini test eden altın fiyatlarını değerlendirdi. Ergezen, son günlerdeki fiyatların aşırı yükselmesinin önemli bir nedenini ABD-Çin gerilimi olarak ifade ederek, “Ons altında 1920 seviyesi artık önemli. Bu seviyenin üzerinde kar satışları hızlanabilir” dedi.

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