Altın için yükseliş sürer mi? Baki Atılal: Yatırımcılar kar güdüsü ile altın yerine kripto paralara yöneldi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:07
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da 1430 üzerinde iyimserlik sürer 12.05.2021 | 11:01
03:11
03:03
Piyasalarda beklentiler neler? Barış Ürkün: BIST 100’de 1422 önemli destek 12.05.2021 | 10:48
03:08
ABD’de enflasyon artışı geçici mi olacak? 12.05.2021 | 10:45
02:45
Ferhat Yükseltürk: Piyasa ile Fed ayrı ayrı yerlere gidebilir 11.05.2021 | 16:43
03:26
Hüseyin Akseki: Fed’in önceliği istihdam 11.05.2021 | 16:38
02:33
Şirin Sarı: Gram altın için bantlar önemli hale geldi 11.05.2021 | 16:37
04:08
Harun Dereli: Emtia fiyatları küresel piyasalar açısından ciddi risk unsuru 11.05.2021 | 16:36
04:41
02:07
Arda Coşar: Borsa İstanbul’da genel trend yukarı yönlü 11.05.2021 | 11:02
01:51
Borsa İstanbul’da yön ne olacak? 11.05.2021 | 10:59
02:04
Fed beklenenden önce faiz artışına gider mi? 11.05.2021 | 10:54
04:41
03:23
03:48
02:38
Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul'da 1443 üzerinde aktivite artar 10.05.2021 | 11:32
02:56
Borsa İstanbul’da hangi sektör hisseleri öne çıkabilir? 07.05.2021 | 12:47
02:27
Ekonomist Belgin Maviş: Dövizdeki geri çekilme Borsa İstanbul'a güç verdi 07.05.2021 | 12:20
03:46
Gümüş ve altın fiyatları yükseliş trendine girer mi? 07.05.2021 | 09:04
02:57
Stratejist Selçuk Gönençler: Yatırımcılar ‘Kar al’ seviyesi belirlemeli 07.05.2021 | 08:56
A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, A Para’da piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdi. Atılal, yatırımcıların kar güdüsü ile altın yerine kripto paralara yöneldiğini ifade ederek, “Altın için şuanda önün açık gibi dursa da orada bence biraz temkinli olmakta fayda var” dedi.