Altın için yükseliş sürer mi? Baki Atılal: Yatırımcılar kar güdüsü ile altın yerine kripto paralara yöneldi

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, A Para’da piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdi. Atılal, yatırımcıların kar güdüsü ile altın yerine kripto paralara yöneldiğini ifade ederek, “Altın için şuanda önün açık gibi dursa da orada bence biraz temkinli olmakta fayda var” dedi.