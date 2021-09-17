Altın Uzmanı İslam Memiş: Fiziki altın talebi düşüşlerin alım fırsatı olduğunu gösteriyor

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, A Para'da ons altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ons altın tarafında 1765 dolar seviyesinin altındaki bir kapanışın satış baskısını artırabileceğini ifade ederek, "Bence ons tarafındaki bu satışlar artık yılın son satışları. Merkez bankalarının fiziki altın talepleri her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu gösteriyor" dedi.