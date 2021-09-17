Altın Uzmanı İslam Memiş: Gram altın son bir alım fırsatı verebilir | Video

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş A Para'da gram altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Memiş, gram altın fiyatlarının ons tarafına göre daha şanşlı olduğunu ifade ederek, "Gram altın 478 liranın altına sarkarsa, 2021 yılının son alım fırsatını verebilir" dedi.