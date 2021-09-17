Altın Uzmanı İslam Memiş: Gram altın son bir alım fırsatı verebilir | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
Altın Uzmanı İslam Memiş: Gram altın son bir alım fırsatı verebilir | Video 17.09.2021 | 15:08
06:24
03:52
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul Merkez Bankası'nı bekliyor 17.09.2021 | 14:58
04:30
Stratejist Işık Ökte: Yabancılara makro hikayeyi satmalıyız 17.09.2021 | 14:56
02:01
Betül Asilkan: Fed bekle-gör politikasına devam edebilir 17.09.2021 | 14:52
00:24
Borsa İstanbul'da gong A Para için çaldı 17.09.2021 | 10:45
00:50
Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı A Para 3 yaşında! 17.09.2021 | 10:34
02:56
Doğukan Çiçek: Gram altın için yeni pozisyonlar görebiliriz 15.09.2021 | 16:29
04:27
02:44
Fed varlık alımları azaltımına ne zaman gidecek? 15.09.2021 | 16:16
02:12
Onurcan Bal: Merkez Bankası'nın faiz karar metni kritik olacak 15.09.2021 | 16:09
03:21
02:30
Ekonomist Belgin Maviş: BIST 100'de 1432 ara destek oldu 14.09.2021 | 15:27
04:29
Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş: Bir geçiş döneminin içerisindeyiz 14.09.2021 | 15:25
03:33
02:17
03:46
03:26
03:04
Ekonomist Belgin Maviş: Piyasa daha duyarlı hale geldi 10.09.2021 | 15:59
03:07
Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş: ECB Aralık ayını işaret etti 10.09.2021 | 15:57
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş A Para'da gram altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Memiş, gram altın fiyatlarının ons tarafına göre daha şanşlı olduğunu ifade ederek, "Gram altın 478 liranın altına sarkarsa, 2021 yılının son alım fırsatını verebilir" dedi.