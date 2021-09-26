Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş: Ons altın tarafında dip arayışı var
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da yayına katılarak altın fiyatları üzerinde analiz ve değerlendirmelerde bulundu. Memiş, ons tarafında yükselişlerin konuşulabilmesi için 1780 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar olması gerektiğini belirterek, "Altının ons fiyatında dip arayışı var" dedi.