Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş: Her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak

Gram altın 409,9 lira tarihi zirvesini test ederken ons ise 1866 doları görerek son 9 yılın rekorunu kırarak 2011'deki zirve seviyesi olan 1921 dolar seviyesine biraz daha yaklaştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son dönemde yükseliş eğilimini güçlendiren altın fiyatlarını A Para’da ele aldı. Memiş, uzun vadede altın ve gümüşün, yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini belirterek, “Uzun vadeli bakış açısıyla bugünkü gram altın ve altının onsu önümüzdeki yıllara göre ucuz. Her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak” dedi.