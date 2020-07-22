Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş: Her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:46
Berk: Avrupa ve Çin pazarı Türkiye için vazgeçilmez 22.07.2020 | 13:27
02:22
02:27
Akkurt: İmalat sanayi tahminlerinde üzerinde iyi gidiyor 22.07.2020 | 12:45
02:23
Yükseltürk: Dar gelirlilerin konut alımı için politikalar olumlu 22.07.2020 | 12:33
03:43
Dağlaroğlu: Aşı çalışmaları para ve maliye politikalarından önemli 22.07.2020 | 12:28
03:03
Borsa İstanbul'da yatırımcılar için kritik seviyeler neler? 22.07.2020 | 11:23
51:49
Paranın Yönü | 21.07.2020 21.07.2020 | 18:08
03:42
Coşar: Avrupa Birliği’nin bütünlüğü için olumlu bir karar 21.07.2020 | 18:01
01:25
Tözge: Mahşerin 5 atlısı rekor kapanış yaptı 21.07.2020 | 15:58
02:07
Gürsoy: Petrol yön bulmada kararsız 21.07.2020 | 13:56
04:54
Sevüktekin: Destek paketi hisse senedi piyasaları için olumlu bir adım 21.07.2020 | 12:45
01:55
Altın 2011’deki zirvesini aşabilecek mi? 21.07.2020 | 12:31
01:48
Borsada pandemi sonrası en yüksek seviye görüldü! Piyasalar neyi fiyatlıyor? 21.07.2020 | 12:11
02:57
Tuna: Yüksek borçluluk riski daha yüksek 21.07.2020 | 11:59
05:09
Merkez Bankası faizleri indirecek mi? 21.07.2020 | 11:46
04:11
Doğaner: Türk şirketlerinin güçlü kuvvetli verileri var 20.07.2020 | 18:08
03:42
Bayraktar: Temmuz ayıyla beraber enflasyon düşecek 20.07.2020 | 17:21
01:46
Petrol fiyatları düşecek mi? Petrolde belirleyici unsurlar neler? 20.07.2020 | 17:12
01:40
Gürbüz: Altın fiyatlarında sert yükselişler olabilir 20.07.2020 | 17:03
02:44
Borsa İstanbul’da beklentiler neler? 20.07.2020 | 14:20
Gram altın 409,9 lira tarihi zirvesini test ederken ons ise 1866 doları görerek son 9 yılın rekorunu kırarak 2011'deki zirve seviyesi olan 1921 dolar seviyesine biraz daha yaklaştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son dönemde yükseliş eğilimini güçlendiren altın fiyatlarını A Para’da ele aldı. Memiş, uzun vadede altın ve gümüşün, yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini belirterek, “Uzun vadeli bakış açısıyla bugünkü gram altın ve altının onsu önümüzdeki yıllara göre ucuz. Her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak” dedi.