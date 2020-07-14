Altın yatırımcısı ne yapmalı? İşte altın piyasasında öne çıkan başlıklar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:40
Altın yatırımcısı ne yapmalı? İşte altın piyasasında öne çıkan başlıklar... 14.07.2020 | 11:15
03:21
Murat: Yüksek oynaklık yatırımcının lehinedir 14.07.2020 | 11:02
02:14
Yükseltürk: Volatilitenin yüksek olduğu bir döneme girdik 14.07.2020 | 10:14
02:06
Doğan: Borsadaki satışı bir ayı tuzağı olarak görmek gerekiyor 14.07.2020 | 10:10
01:12
Erkan: Düzeltmeler yükseliş trendini bozmaz 14.07.2020 | 09:49
06:11
Konut satışlarında Haziran'da rekor artış! 14.07.2020 | 10:20
01:48
Tözge: Önemli olan risk iştahının yüksek kalması 13.07.2020 | 17:52
02:34
Borsa İstanbul tarihi zirvesini geçebilecek mi? 13.07.2020 | 17:44
01:40
Sanayi üretim verisi neyi işaret ediyor? 13.07.2020 | 15:44
03:29
Güner: Borsada yabancı yatırımcı ters köşe oldu 13.07.2020 | 15:52
01:50
Dolar dar bantta sıkıştı! Dolar düşecek mi? 13.07.2020 | 15:33
04:08
Şu an altın alınır mı? Altın yükselir mi? 13.07.2020 | 12:32
04:19
Düzeltme sonrası Borsa İstanbul'da hedef ne? 13.07.2020 | 12:13
03:25
Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü! Altın yükselişini sürdürecek mi? 13.07.2020 | 12:07
02:38
Berk: Dünya piyasalarında bir adım öne geçmeye çalışacağız 13.07.2020 | 11:59
02:09
Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altın yükselişini sürdürecek mi? 13.07.2020 | 11:11
06:30
TÜİK Mayıs 2020 sanayi üretim verisini açıkladı! | Video 13.07.2020 | 10:52
23:54
Havacılık sektöründe beklentiler! 13.07.2020 | 10:43
02:04
Karabulut: ABD'den gelen açıklamalar borsalarda türbülans yaratıyor 13.07.2020 | 09:57
01:35
Yeni güvenli liman ‘Gümüş’ 13.07.2020 | 09:43
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para’da altın fiyatlarını mercek altına aldı. Memiş, altında tepe noktalardan bir maliyet yapmanın riskli olduğunun altını çizerek, “Düşüşlerde 396 lira seviyesini takip ediyoruz. Ons tarafında bir geri çekilme görürsek altının gram fiyatı 385-395 lira arasına yerleşebilir” dedi.