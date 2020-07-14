Altın yatırımcısı ne yapmalı? İşte altın piyasasında öne çıkan başlıklar...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para’da altın fiyatlarını mercek altına aldı. Memiş, altında tepe noktalardan bir maliyet yapmanın riskli olduğunun altını çizerek, “Düşüşlerde 396 lira seviyesini takip ediyoruz. Ons tarafında bir geri çekilme görürsek altının gram fiyatı 385-395 lira arasına yerleşebilir” dedi.