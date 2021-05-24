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Altın yeni zirvelere mi hazırlanıyor? Mustafa Keskintürk: Bayrak formasyonu oluştu

Altın yeni zirvelere mi hazırlanıyor? Mustafa Keskintürk: Bayrak formasyonu oluştu
24.05.2021 | 11:59

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A Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para’da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altında bayrak formasyonu oluştuğunu ifade eden Keskintürk, “Önümüzdeki 1-2 ay içeresinde zirve denemeleri yapan bir ons altın görebiliriz” dedi.

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