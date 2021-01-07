Altın yön arıyor! Altın fiyatları için kritik seviyeler neler?
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İnfo Yatırım Stratejisti Hüseyin Akseki A Para’da yayına katılarak altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Akseki, gram altın fiyatları için 420 lira seviyesinin önemli olduğunu ifade etti. Uzman isim ayrıca “Ons altında 1965 seviyesi aşılırsa 2075 yolu açılabilir” diye konuştu.