Video Ekonomide Bugün Altın yükselir mi? İşte fiyatlamalarda öne çıkan başlıklar…

Altın yükselir mi? İşte fiyatlamalarda öne çıkan başlıklar…

Altın yükselir mi? İşte fiyatlamalarda öne çıkan başlıklar…
06.07.2020 | 10:31

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Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün altın piyasalarının seyrini A Para’da değerlendirdi. Altın konusunda dikkat çeken ifadeler kullanan Ürkün, ons altındaki yükseliş trendinin devam ettiğini belirterek, “ABD-Çin arasında bir gerilim artışı olursa altına talep artışı meydana gelebilir” dedi.

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