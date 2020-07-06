Altın yükselir mi? İşte fiyatlamalarda öne çıkan başlıklar…

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün altın piyasalarının seyrini A Para’da değerlendirdi. Altın konusunda dikkat çeken ifadeler kullanan Ürkün, ons altındaki yükseliş trendinin devam ettiğini belirterek, “ABD-Çin arasında bir gerilim artışı olursa altına talep artışı meydana gelebilir” dedi.