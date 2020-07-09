Altın yükselişini güçlendirdi! Altın yatırımcısı ne yapmalı?
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Altının onsu 1818 dolara kadar yükselerek son 9 yılın zirvesini gördü. Gram altında onstan aldığı destekle dün 401 lira ile tarihi zirvesini gördü. Peki altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para’da yayına katılarak yükseliş trendini güçlendiren altın fiyatlarını değerlendirdi. Memiş, yükselişin devamı için kritik direnç seviyelerinin kırılmasını belirterek, “Fiyatlamaların kesinlikle bir balon fiyatlama olduğunu düşünüyorum. Anormal süreçlerden geçtiğimiz için bunlar panik alımları. Fiziki alım tarafına bir talep yok. Bunlar kısa vadeli kar için alınmış pozisyonlar” dedi.