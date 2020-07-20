Altın yükselişini sürdürecek m?

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para’da altın fiyatlarının seyrini değerlendirirken önemli açıklamalarda bulundu. Ürkün, yaşanacak tüm gelişmelerin ons altını yukarı yönlü olmaya teşvik edebileceğini ifade ederek, “Altında çıkışlar net aşağı yönlü hareket yaratmıyor” dedi. Uzman isim ayrıca altında kritik gördüğü seviyeleri açıkladı.