Altın yükselişini sürdürecek mi?
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:44
Borsa İstanbul’da beklentiler neler? 20.07.2020 | 14:20
03:30
Altında yeni rekor mu geliyor? 20.07.2020 | 13:06
01:21
Borsa İstanbul TCMB'ye odaklandı! Borsada yükseliş sürecek mi? 20.07.2020 | 12:56
04:38
Murat: Mali destekler sürecek 20.07.2020 | 11:06
02:41
Altın yükselişini sürdürecek mi? 20.07.2020 | 11:01
03:31
Gödek: Piyasalar için en önemli takvim ayı Eylül olacak 17.07.2020 | 17:36
04:27
Borsada bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir? 17.07.2020 | 17:28
02:43
Avrupa'da toparlanma yavaş mı olacak? 17.07.2020 | 15:32
03:42
Dolar kurunda beklentiler neler? 17.07.2020 | 16:21
02:27
Yılmaz: Dünyada seferberlik hali var 17.07.2020 | 16:03
02:13
Kavak: Borsa İstanbul'da yeni rekorlar kırılabilir 17.07.2020 | 12:15
03:05
Altına satış gelir mi? 17.07.2020 | 11:51
05:36
Ulusoy: Türkiye diğer ülkelere göre daha erken toparlayacak 17.07.2020 | 11:10
04:04
Yıldırım: Tüm dünya çok ciddi bütçe açıklarına gidiyor 17.07.2020 | 10:30
01:48
Borsa İstanbul'da kritik destek ve direnç seviyeleri neler? 17.07.2020 | 10:12
03:31
Doğan: Vaka sayılarındaki artış piyasalara baskı uyguluyor 17.07.2020 | 09:59
02:15
Lagarde'nin açıklamaları neyi işaret ediyor? 16.07.2020 | 17:49
04:06
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 16.07.2020 | 15:45
01:28
Coşar: Borsa İstanbul zirve seviyelerini geçebilir 16.07.2020 | 15:38
03:33
Gürbüz: Banka hisselerinde bir kıpırdanma var 16.07.2020 | 15:26
Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para’da altın fiyatlarının seyrini değerlendirirken önemli açıklamalarda bulundu. Ürkün, yaşanacak tüm gelişmelerin ons altını yukarı yönlü olmaya teşvik edebileceğini ifade ederek, “Altında çıkışlar net aşağı yönlü hareket yaratmıyor” dedi. Uzman isim ayrıca altında kritik gördüğü seviyeleri açıkladı.