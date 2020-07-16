Altın yükselişini sürdürecek mi? Uzman isim yorumladı | Video

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya A Para’da altın fiyatlarını değerlendirirken dikkat çekici açıklamalar yaptı. Kaya, altının bu yıl sonuna kadar popülerliğini koruyacağını vurgulayarak,” Altın iyi bir yatırım aracı olarak portföylerde bulunması gerekiyor” dedi.