Altın yükselişini sürdürücek mi? Manukyan: Altında vadeli piyasada zirve aşıldı

Pandemi altında yükseliş trendini güçlendirdi. Ons altın 2011’deki zirvesi olan 1921 dolar seviyesine çok yaklaştı. İş Yatırım Direktörü Şant Manukyan A Para’da altın fiyatlarını değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. Manukyan, altında vadeli piyasada 2011’de görülen zirvenin zaten aşıldığını bildirerek, “Karşı taraf riskinin olduğunu bir yerde altın hareketini devam ettirecektir” dedi.