Altında fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeler neler?
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OTOMATİK OYNAT
01:17
Fed erken faiz artırımına gider mi? 12.01.2021 | 16:38
03:31
Altında fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeler neler? 12.01.2021 | 16:31
03:38
Borsa İstanbul’da bankacılık endeksindeki beklentiler neler? 12.01.2021 | 16:27
01:31
Hüseyin Akseki: Borsalar düzeltmeleri gün içerisinde yapıyor 12.01.2021 | 16:15
04:31
Ekonomist Belgin Maviş: Yabancı daha yeni yeni ısınmaya başladı 12.01.2021 | 10:40
01:31
Borsa İstanbul’da yeni rekorlar yakın mı? 12.01.2021 | 10:36
02:19
Altın fiyatları düşüşünü sürdürecek mi? 2021 yılı altın beklentileri neler? 12.01.2021 | 10:32
02:26
Borsa İstanbul'da banka hisseleri yeniden lokomotif olur mu? 11.01.2021 | 16:28
03:09
Altın fiyatları için nasıl bir strateji izlenmeli? 11.01.2021 | 12:22
04:29
Küresel borsalara ne zaman kar satışı gelebilir? 11.01.2021 | 10:59
02:50
Merkez bankaları politikaları nasıl şekillenecek? 11.01.2021 | 10:48
02:44
04:40
SON DAKİKA! TÜİK açıkladı: Ekim'de işsizlik geriledi 11.01.2021 | 10:12
02:05
Dolar kuru düşüşünü sürdürecek mi? | Video 08.01.2021 | 16:48
06:43
03:54
04:03
Bankacılık sektörü 2021 beklentileri neler? 08.01.2021 | 14:40
01:30
Borsa İstanbul'a yabancı ilgisi sürecek mi? 08.01.2021 | 14:32
01:02
Üzeyir Doğan: Altında 2050 dolara kadar her yükseliş satış fırsatı 08.01.2021 | 12:33
02:20
Borsa İstanbul’da banka hisseleri cazibesini koruyor mu? 08.01.2021 | 11:40
Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Erbaş, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin altını aşağı çektiğini belirterek, “Önümüzdeki dönemde altın fiyatlarında baskı sürebilir” dedi.