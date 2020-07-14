Altında geri çekilmeler alım fırsatı mı?

İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Meryem Gürsoy, A Para’da altın fiyatlarını değerlendirdi. Gürsoy, ons altının bir miktar yorulduğunu vurgulayarak 1800 dolar seviyesinin altına sarktığını ifade etti. Uzman isim, “Geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir” yorumunu yaptı.