Altında yeni rekor mu geliyor?

Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para’da altın fiyatlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Negatif faizden kaçan yatırımcıların altını tercih etmelerinin sürmesini beklediğini ifade ederek, “Kar realizasyonları ile geri çekilme bir alım fırsatı olabilir. Ons tarafında yeni rekor seviyeleri bekliyoruz bunun neticesinde de gram altında da rekor seviyeleri görebiliriz” dedi.