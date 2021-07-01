Analist Yusuf Topçu: Piyasalar dipten dönüş hikayesini takip ediyor

Analist Yusuf Topçu A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Borsa İstanbul’un bahar aylarından beri negatif ayrışma içerisinde olduğunu ifade eden Topçu, “Yılın ikinci yarısında tekrardan bir dipten dönüş hikayesi takip ediliyor piyasalarda” dedi.