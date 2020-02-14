Video Ekonomide Bugün Aralık'ta cirolar yükseldi

Aralık'ta cirolar yükseldi

Aralık'ta cirolar yükseldi
14.02.2020 | 17:05

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Aralık'ta yıllık yüzde 21.0 arttı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İş dünyasına 10 yıl vadeli TL kredi 01:27
İş dünyasına 10 yıl vadeli TL kredi 14.02.2020 | 17:05
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 01:19
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 14.02.2020 | 17:05
ABD bütçesi açık verdi 01:07
ABD bütçesi açık verdi 14.02.2020 | 17:05
Türkiye'ye güven sürüyor 01:12
Türkiye'ye güven sürüyor 14.02.2020 | 17:05
Koronavirüs fırsatçıları mercek altında 01:22
Koronavirüs fırsatçıları mercek altında 14.02.2020 | 17:05
Aralık'ta cirolar yükseldi 01:15
Aralık'ta cirolar yükseldi 14.02.2020 | 17:05
Sanayide çarklar dönüyor 02:06
Sanayide çarklar dönüyor 14.02.2020 | 17:05
Küresel fonlardaki altın miktarında rekor 02:05
Küresel fonlardaki altın miktarında rekor 12.02.2020 | 17:13
Çin ekonomisi koronavirüs alarmı veriyor 02:18
Çin ekonomisi koronavirüs alarmı veriyor 12.02.2020 | 17:13
Banka ücreti ve komisyonlarında düzenleme 01:18
Banka ücreti ve komisyonlarında düzenleme 12.02.2020 | 17:13
Trump'ın FED eleştirileri devam ediyor 01:09
Trump'ın FED eleştirileri devam ediyor 11.02.2020 | 17:08
Bankaların komisyon geliri yüzde 35 arttı 01:27
Bankaların komisyon geliri yüzde 35 arttı 11.02.2020 | 17:08
TÜİK işgücü istatistiklerini açıkladı 01:19
TÜİK işgücü istatistiklerini açıkladı 11.02.2020 | 17:07
Piyasalar Yeni Haftaya Nasıl Başlayacak? / Orta Doğu'da Yaşananlar Piyasaları Nasıl Etkiledi? 03:11
Piyasalar Yeni Haftaya Nasıl Başlayacak? / Orta Doğu'da Yaşananlar Piyasaları Nasıl Etkiledi? 06.01.2020 | 17:24
Bankalarda ücret ve komisyon maliyeti azaldı 01:55
Bankalarda ücret ve komisyon maliyeti azaldı 10.02.2020 | 17:15
Küresel turizme koronavirüs darbesi 01:22
Küresel turizme koronavirüs darbesi 10.02.2020 | 17:15
Yerli otomobil için KOBİ desteği 00:58
Yerli otomobil için KOBİ desteği 10.02.2020 | 17:15
Borsa İstanbul'a Katar dopingi 01:15
Borsa İstanbul'a Katar dopingi 10.02.2020 | 17:15
E-ticarette finansal teknoloji dönemi 20:53
E-ticarette finansal teknoloji dönemi 08.02.2020 | 16:45
Halkbank davası durduruldu 00:57
Halkbank davası durduruldu 04.02.2020 | 17:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN