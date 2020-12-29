Video Ekonomide Bugün Arda Coşar: 2021’de ABD’deki görev değişimi piyasaların gündeminde olacak

Arda Coşar: 2021’de ABD’deki görev değişimi piyasaların gündeminde olacak

Arda Coşar: 2021’de ABD’deki görev değişimi piyasaların gündeminde olacak
29.12.2020 | 12:25

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Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, A Para’da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Coşar, 2021 yılının ilk aylarında piyasaların gündemine değinerek, “ABD’deki görev değişikliği ve aşılama takvimi piyasalarda öne çıkacak” dedi.

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