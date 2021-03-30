Arda Coşar: Borsa İstanbul'un 1330 seviyesinin üzerinde kalması önemli
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Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Coşar, halk arzların likidite ve çeşitlilik anlamında olumlu olduğunu ifade ederek, "Borsa İstanbul'un 1330 seviyesinin üzerinde kalması önemli" dedi.