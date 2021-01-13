Arda Coşar: Dolar küresel düzeyde yükseldi

Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Para’da dolar kuru değerlendirmesinde bulundu. Coşar, borsaların pozitif ivmesini koruduğunu ifade ederek, “Doların hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke paralarına karşı bir değer kazanımı var” dedi.