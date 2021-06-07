Arda Coşar: ECB’den bir aksiyon beklemiyorum
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Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Para’da ECB’den gelecek faiz kararını değerlendirdi. Bu hafta açıklanacak ECB’nin faiz kararının ardından büyüme verisine vurgu yapılabileceğini ifade eden Coşar, “ECB’den bir aksiyon beklemiyorum” dedi.