Arda Coşar: ECB’den bir aksiyon beklemiyorum

Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Para’da ECB’den gelecek faiz kararını değerlendirdi. Bu hafta açıklanacak ECB’nin faiz kararının ardından büyüme verisine vurgu yapılabileceğini ifade eden Coşar, “ECB’den bir aksiyon beklemiyorum” dedi.