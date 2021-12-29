Video Ekonomide Bugün Arda Coşar: Piyasa bardağın dolu tarafını görüyor
Arda Coşar: Piyasa bardağın dolu tarafını görüyor

Arda Coşar: Piyasa bardağın dolu tarafını görüyor

29.12.2021 | 16:53

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Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Coşar, enflasyonun yükselmesinin piyasaları desteklediğini ifade ederek, "Piyasa bardağın dolu tarafını görüyor" dedi.

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