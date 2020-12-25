Arzu Toktay: Eurodaki yükseliş dolardaki zayıf seyrin etkisiyle oldu

NoorCM Stratejisti Arzu Toktay A Para’da Euro/dolar paritesindeki seyri değerlendirdi. Toktay, ABD ekonomisi ve politikalarının birçok anlamda sorgulanacağı bir dönemin başlayacağını ifade ederek, “Eurodaki yükseliş dolardaki zayıf seyrin etkisiyle oldu” dedi.