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OTOMATİK OYNAT
02:12
Borsa İstanbul'da banka hisseleri rallisi devam eder mi? 09.11.2021 | 11:32
03:19
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? Belgin Maviş: BIST 100'de 1589 kritik 09.11.2021 | 11:29
02:31
Asgari ücret piyasaların da radarında! 09.11.2021 | 11:26
02:55
İGA CEO'su Kadri Samsunlu: Birikmiş talepler uçuşlarımızı artıracak 06.11.2021 | 16:16
04:09
KMO Genel Müdürü Aynur Uluğtekin: Yapay zekayı kullanmaya başladık 06.11.2021 | 15:53
03:59
SON DAKİKA | Ekim ayı enflasyon oranı beklentilerin altında geldi 03.11.2021 | 10:13
03:02
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 02.11.2021 | 16:13
02:21
Şirin Sarı: Küresel düzeyde enerji problemi sürecek gibi görünüyor 02.11.2021 | 16:09
03:52
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Ons altın fiyatları için baskı azalabilir 02.11.2021 | 16:05
02:19
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul kendi rekorunu kırmaya çalışıyor 02.11.2021 | 16:03
05:10
Fed hangi adımları atacak? 02.11.2021 | 16:20
12:44
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Türkiye bölgesinin üretim üssü haline geldi 01.11.2021 | 14:21
35:46
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz indirimi ve döviz rezervi mesajı 28.10.2021 | 11:22
03:31
Doç. Dr. Cüneyt Dirican: Bisikletin pedalının dönmesi lazım 25.10.2021 | 12:03
03:25
02:31
Ekonomist Belgin Maviş: Sanayi ve inşaat sektörü BIST 100'e destek verdi 22.10.2021 | 15:47
01:33
Oğuz Yılmaz: Borsa İstanbul'da 1570 puan aşılırsa yükseliş hız kazanır 22.10.2021 | 15:44
04:31
SON DAKİKA: Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı! 21.10.2021 | 14:09
03:17
Borsa İstanbul'da bilanço döneminde hangi hisseler öne çıkabilir? 19.10.2021 | 16:32
A1 Capital GMY Baki Atılal A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Atılal, asgari ücretin özellikle perakende sektöründe ciddi bir kalem oluşturduğunu belirterek, "Asgari ücret piyasaların gündeminde olacak" dedi.