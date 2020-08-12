Video Ekonomide Bugün Aşı haberleri Borsa İstanbul'da hangi sektörleri etkileyebilir?

Aşı haberleri Borsa İstanbul'da hangi sektörleri etkileyebilir?

Aşı haberleri Borsa İstanbul'da hangi sektörleri etkileyebilir?
12.08.2020 | 11:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aşı haberleri Borsa İstanbul'da hangi sektörleri etkileyebilir? 02:59
Aşı haberleri Borsa İstanbul'da hangi sektörleri etkileyebilir? 12.08.2020 | 11:48
Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? 03:01
Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? 12.08.2020 | 11:40
Dağlaroğlu: Piyasaları sürükleyecek en önemli gelişme aşının bulunması 03:52
Dağlaroğlu: Piyasaları sürükleyecek en önemli gelişme aşının bulunması 12.08.2020 | 11:24
Paranın Yönü | 11.08.2020 53:16
Paranın Yönü | 11.08.2020 11.08.2020 | 18:14
Uzman isimden flaş borsa yorumu: Borsa İstanbul’da yeni zirveleri konuşmaya başlayabiliriz 03:24
Uzman isimden flaş borsa yorumu: Borsa İstanbul’da yeni zirveleri konuşmaya başlayabiliriz 11.08.2020 | 17:49
Gürsoy: Aşı haberleri borsaların seyri için olumlu 04:12
Gürsoy: Aşı haberleri borsaların seyri için olumlu 11.08.2020 | 14:34
Altın fiyatları sert düşüş için sinyal mi verdi? 03:24
Altın fiyatları sert düşüş için sinyal mi verdi? 11.08.2020 | 13:25
Koronavirüs dünya ticaret dengelerini değiştiriyor mu? Gür: Türkiye Çin’den arta kalan piyasayı doldurma potansiyeline sahip! 03:11
Koronavirüs dünya ticaret dengelerini değiştiriyor mu? Gür: Türkiye Çin’den arta kalan piyasayı doldurma potansiyeline sahip! 11.08.2020 | 10:48
Borsa İstanbul’da hangi sektörler öne çıkacak? 02:16
Borsa İstanbul’da hangi sektörler öne çıkacak? 11.08.2020 | 10:38
Bircan: FED likiditeyi artırıcı aksiyonlara devam edecek 01:29
Bircan: FED likiditeyi artırıcı aksiyonlara devam edecek 11.08.2020 | 10:28
Deriner: Faizler yukarı gitse dahi yatırımcıların borsaya ilgisi devam edecektir 02:09
Deriner: Faizler yukarı gitse dahi yatırımcıların borsaya ilgisi devam edecektir 10.08.2020 | 16:35
Toktay: Doların güç kaybetmesi kaçınılmaz 02:35
Toktay: Doların güç kaybetmesi kaçınılmaz 10.08.2020 | 16:26
Borsa İstanbul'da hangi hisseler alınmalı? Gürbüz: Borsa İstanbul'da ihracat kanalı açık kurumlara odaklanmalı 02:27
Borsa İstanbul'da hangi hisseler alınmalı? Gürbüz: Borsa İstanbul'da ihracat kanalı açık kurumlara odaklanmalı 10.08.2020 | 16:15
Altın fiyatları düşecek mi? Karabulut: Trump'ın kaybetme beklentisi oluşursa altına satış dalgası gelir! 02:42
Altın fiyatları düşecek mi? Karabulut: Trump'ın kaybetme beklentisi oluşursa altına satış dalgası gelir! 10.08.2020 | 12:07
Stratejist Paksoy: Borsa İstanbul'da yön tekrar yukarı olacak 05:05
Stratejist Paksoy: Borsa İstanbul'da yön tekrar yukarı olacak 10.08.2020 | 12:51
Karabulut: Altın fiyatları konusunda temkinli olunmalı 01:33
Karabulut: Altın fiyatları konusunda temkinli olunmalı 10.08.2020 | 12:05
Tuna: Türkiye son çeyreğe güçlü büyüme işaretleriyle çıkabilir 02:56
Tuna: Türkiye son çeyreğe güçlü büyüme işaretleriyle çıkabilir 10.08.2020 | 11:51
Borsa İstanbul'a yön verecek gelişmeler neler? 03:34
Borsa İstanbul'a yön verecek gelişmeler neler? 10.08.2020 | 11:42
ABD-Çin görüşmesi altın fiyatları için kritik! Altın fiyatları düşecek mi? 01:38
ABD-Çin görüşmesi altın fiyatları için kritik! Altın fiyatları düşecek mi? 10.08.2020 | 09:41
BDDK'dan yeni karar: Aktif rasyosunda güncelleme yaptı! Karar ne anlama geliyor? 05:24
BDDK'dan yeni karar: Aktif rasyosunda güncelleme yaptı! Karar ne anlama geliyor? 10.08.2020 | 09:32

Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık A Para’da piyasaların gündemini değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. Barışık, aşı konusunda Rusya ve ABD’den yapılan açıklamaların umut verici olduğunu ifade ederek, “Aşı haberleri bankacılık ve havacılık sektörünü pozitif etkileyecek” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA