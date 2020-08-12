Aşı haberleri Borsa İstanbul'da hangi sektörleri etkileyebilir?
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Karabulut: Altın fiyatları konusunda temkinli olunmalı 10.08.2020 | 12:05
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Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık A Para’da piyasaların gündemini değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. Barışık, aşı konusunda Rusya ve ABD’den yapılan açıklamaların umut verici olduğunu ifade ederek, “Aşı haberleri bankacılık ve havacılık sektörünü pozitif etkileyecek” dedi.